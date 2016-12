ONE 14:00 bis 14:45 Reportage Jetzt bestimmen wir! - Das Familienabenteuer D 2015 2016-12-13 04:45 Live TV Merken Verkehrte Welt in den heimischen vier Wänden: Eine Woche lang übernehmen in zwei Familien die Kinder das Ruder. Sie bestimmen den Tagesablauf und organisieren den Alltag - solange das Geld reicht und wenn nicht, auch darüber hinaus. Pech für die Eltern: Sie müssen die Füße still halten und sich den Entscheidungen der Kinder fügen. Immerhin könnte die vorübergehende Entmachtung auch zur Entspannung der Erwachsenen beitragen: Denn sie müssen nicht mehr die Klamotten waschen, sich um den Garten kümmern oder das Haustier versorgen. Ob die plötzliche Ruhepause den Eltern aber auch tatsächlich gefällt, steht auf einem anderen Blatt. Werden sie Verständnis für den etwas anderen Ordnungssinn ihrer Kinder haben? Bringen sie ausreichend Appetit für viel Pizza und noch mehr Schokocreme mit? "Jetzt bestimmen wir!" stellt den Nachwuchs auf die Probe und die Eltern vor eine Herausforderung. Was wird das Resümee der einzelnen Familien sein? Am Ende könnte der eine oder andere neue Impuls ins Familienleben einziehen. Zwei Familien mit mehreren Kindern nehmen an diesem Abenteuer teil: Eine Familie stammt aus Nordrhein-Westfalen, die zweite aus Rheinland-Pfalz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jetzt bestimmen wir!