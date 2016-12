ONE 11:00 bis 11:30 Magazin artour Das Kulturmagazin des MDR Die Rückkehr der Wölfe / Nachruf auf Gisela May / Porträt Christian Steyer / Buchvorstellung "Als die Winter noch Winter waren" / Kulturkalender: Ausstellung "Familienporträts. Fotografien (1973-1993) von Christian Borchert" bis zum 08.01.2017 im Gleimhaus Halberstadt / Kulturkalender: Filmtipp: "Jaques - Entdecker der Ozeane" (Regie: Jérôme Salle) - Kinostart: 8. Dezember / Kulturkalender: "Entfesselt" - Zweiteiliges Ballettprogramm von Andris Plucis & Jorge Pérez Martínez, Landeskapelle Eisenach spielt dazu live Musik von Beethoven (7. Sinfonie), Mozart und Elgar - Aufführung am 9.12. im Landestheater Eisenach D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken "artour" ist das Kulturmagazin für das MDR-Sendegebiet und für Ostdeutschland. "artour" wird in Rostock wie in Weimar geschaut, aber natürlich auch in Hamburg und München. Das Kulturmagazin mit Ostkompetenz greift Themen auf, die die Zuschauer bewegen. Von Thälmann bis Theater, von der Kittelschürze bis zum Konzert, von der Off-Bühne bis zur Oper. Themen werden auch mal gegen den Strich gebürstet, egal, ob es sich um eine Kunstausstellung oder einen kulturpolitischen Skandal handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Bille Originaltitel: artour

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 195 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:15 bis 11:10

Seit 54 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 39 Min. Meister des Alltags

Show

Das Erste 10:45 bis 11:15

Seit 24 Min.