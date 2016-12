RTL II 07:55 bis 08:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Die Liebesfalle / Faust auf Faust D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sandra Fuchs und Marc Bartels bekommen den Auftrag einer verzweifelten Frau. Sie ist seit zwei Jahren mit einem 20 Jahre jüngeren Salsa-Tanzlehrer verheiratet und glaubt, dass er mit einer Tanzschülerin eine Affäre hat. Als ihn eine Freundin mit einer anderen Frau sieht, schaltet Christina die Detektive ein. Die Ermittler observieren den vermeintlichen Frauenhelden rund um die Uhr. Sandra nimmt sogar an einem Salsa-Kurs teil, um den 25 jährigen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und die Detektei-Sekretärin Pamela Sommer muss sich als Treuetesterin beweisen und stellt den Südländer auf die Probe: schnappt die Liebesfalle zu und können die Detektive den jungen Tanzlehrer als Fremdgeher enttarnen? Andere Sorgen hat ein Boxclubbesitzer. In wenigen Wochen findet der große Kampf statt, aber seit drei Tagen ist sein bester Boxer im Stall spurlos verschwunden! Der Besitzer vermutet, dass die Ehefrau hinter dem Verschwinden seines Schützlings steckt. Schon seit Ewigkeiten will sie, dass er die Boxhandschuhe an den Nagel hängt und einem normalen Job nachgeht, um die kleine Familie zu versorgen. Die Ermittler Sascha Noveski und Michael Falkenberg machen sich auf die Suche. Ihr erster Anhaltspunkt ist die Ehefrau. Aber zur großen Überraschung hat auch sie keine Ahnung, wo ihr Mann steckt. Die Suche führt die Detektive ins Nachtleben und sie machen eine böse Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

