RTL II 22:15 bis 23:15 Dokusoap Die Fußbahns - Eine schrecklich tierische Familie D 2014 16:9 HDTV Neue Staffel Merken Die Rehkitzaufzucht ist das Spezialgebiet von Mutter Rosi (43). Im Frühjahr müssen die Jungtiere stündlich mit der Flasche gefüttert werden - für Rosi ist dabei kaum an Schlaf zu denken. Doch auch ihr Mann Dirk (45) hat auf dem Hof alle Hände voll zu tun. Unter anderem muss ein Zaun umgesetzt und der Otter zum Spaziergang ausgeführt werden. Während Nesthäkchen Nele (9) und der zwölfjährige Noah ihren Eltern gern tatkräftig zur Seite stehen, hat Computernarr Mick (14) mit Tieren nur noch wenig am Hut. Als Rosi in einer freien Minute die Chance wittert, sich endlich mal wieder auszuruhen, wird ein weiteres Kitz auf den Hof der Fußbahns gebracht. Und dann ist da auch noch Rosis Sorgenkind: Ein Rehkitz ist schwächer als die anderen und wurde von den Findern mit der falschen Milch gefüttert. Ob es Rosi gelingen wird, das Jungtier wieder aufzupäppeln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Fußbahns - Eine schrecklich tierische Familie