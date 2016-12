RTL II 17:00 bis 18:00 Dokusoap Sterne von Berlin - Die jungen Polizisten Pias K.O. D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Eine junge Frau kommt mit einem Filmriss auf die Wache. Die Untersuchungen ergeben, dass sie KO-Tropfen verabreicht bekommen hat, sie aber nicht sexuell missbraucht wurde. Martina weiß, dass die Kripo in ähnlichen Fällen ermittelt und plant eine Undercover-Aktion mit Pia als Lockvogel. Doch nach einem schwerwiegenden Fehler gerät Pia in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Franziska Balzer (Pia), Jana Verweyen (Linda), Ali Ayari (Eiji), Philipp Stehler (Philipp), Pascale Kuth (Nils), Volker Littwin (Polizeioberkommissar Kai Rusche), Nadine Fichtner (Kriminalhauptkommissarin Martina Maas) Originaltitel: Sterne von Berlin - Die jungen Polizisten

