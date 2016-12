RTL 01:20 bis 02:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Der Mann in der Wand USA 2005 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Angela kann Brennan überreden, in eine Diskothek mitzugehen, um mal ordentlich Spaß zu haben. In dem Club kommt es zu einer kleinen Auseinandersetzung, da einer der Gäste Brennans anthropologische Erklärung der Rap-Musik in den falschen Hals bekommt. Bei der anschließenden Schlägerei wird ein Teil einer Wand zerstört, zum Vorschein kommt eine mumifizierte Leiche. Es stellt sich schnell raus, dass es sich bei dem Leichnam um den bekannten DJ Mount handelt. Zuerst vermutet man eine Liebestat, doch je mehr Brennan und Booth in die Rap-Musik-Szene eintauchen, desto klarer wird, dass es hier um Rivalitäten geht. Randall Hall, der Besitzer des Clubs und Platten-Produzent, gerät in das Visier der Ermittler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance Brennan) David Boreanaz (Special Agent Seeley Booth) Eric Millegan (Zack Addy) TJ Thyne (Dr. Jack Hodgins) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Jonathan Adams (Dr. Daniel Goodman) Morris Chestnut (Agent Oakes) Originaltitel: Bones Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Elizabeth Benjamin Kamera: Cort Fey Musik: Peter Himmelman Altersempfehlung: ab 12