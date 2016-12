RTL 23:10 bis 00:00 Krimiserie CSI: Miami Alle für einen USA 2012 2016-12-13 02:15 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Journalistin Denise Baines wird in einer Diskothek mit einem Nervenkampfstoff vergiftet. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung findet das CSI ihre Recherchen über den zwielichtigen Anwalt Darren Vogel, der straffällig gewordene Mandanten dazu benutzt, andere Mandanten von ihm mit kriminellen Methoden zu entlasten, indem sie Beweise manipulieren und Zeugen einschüchtern. Ehe sich die Schlinge um Darren Vogels zuziehen kann, zwingt er Gabrielle Wade, eine ehemalige Richterin und jetzige Mitarbeiterin von ihm, den Mord an Denise auf sich zu nehmen. Vogel kämpft mit allen Tricks und hat sogar Samantha Owens' Freund, Staatsanwalt Josh Avery, dazu gebracht, Beweise für ihn zu fälschen. Samanthas Reputation wird dadurch schwer beschädigt und sämtliche Fälle, an denen sie gearbeitet hat, müssen neu aufgerollt werden. Das führt auch dazu, dass Esteban Navarro, einen Serienkiller im Arztkittel, den Horatio mühsam hinter Gittern bringen konnte, aus der Haft entlassen werden muss. Nachdem Horatio klar wird, dass entweder Samantha oder Avery die Patronenhülse, die einen weiteren Killer überführen könnten, ausgetauscht haben müssen, ist das Misstrauen im Labor groß. Ryan Wolfe will Avery zur Rede stellen und wird von diesem niedergeschlagen. Als er wieder aufwacht, liegt Avery tot neben ihm, die Scherben einer zerbrochenen Weinflasche neben sich auf dem Boden. Avery ist eindeutig erschlagen worden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lieutenant Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Adam Rodriguez (Eric Delko) Omar Benson Miller (Walter Simmons) Christian Clemenson (Dr. Tom Loman) Leven Rambin (Molly Sloan) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Sam Hill Drehbuch: Marc Dube, Barry O'Brien Altersempfehlung: ab 12