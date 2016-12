RTL 22:15 bis 23:10 Serien Shades of Blue Die Taten des Bösen USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Harlee und Wozniak werden zu einem Waschsalon gerufen: Ein Marine schlägt mit einem Mob auf eine Waschmaschine ein und hat offensichtlich Wahnvorstellungen. Am nächsten Morgen glaubt er, er hätte jemanden verletzt und ihm seine Schuhe gestohlen. Tatsächlich wird in einem Müllcontainer ein Toter ohne Schuhe gefunden. Doch Wozniak und Harlee glauben an seine Unschuld und ermitteln auf eigene Faust. Währenddessen versucht James Nava, Harlee zu erreichen. Er will ihr von Miguels Deal erzählen. Der wartet inzwischen bereits vor dem Revier auf Harlee. Er will Kristina sehen. Harlee denkt daraufhin darüber nach, den Überfall mit Wonziak zu machen und das Geld zu verwenden, um Miguels Verschwinden zu bezahlen. Doch plötzlich steht Miguel vor Harlees Wohnung, als diese nicht zu Hause ist und erzählt Kristina, dass er ihr Vater ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Warren Kole (Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Millicent Shelton Drehbuch: Mike Daniels Kamera: Stefan Czapsky Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin