RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Mittelsmann gegen Sensenmann USA 2016 Das Team des Jeffersonian hat es mit einer Leiche zu tun, die im vereisten Potomac River gefunden wurde. Hodgins sprüht wieder vor Tatendrang, denn er hat eine Idee, wie er die Überreste vom Eis befreien kann. Auch sonst scheint sich Hodgins' Gemütslage drastisch verbessert zu haben. Als Entschuldigung für sein Verhalten in den letzten Monaten überschüttet er Angela mit Schmuck, den sie eigentlich gar nicht haben möchte. Derweil konnte die Identität des Opfers ermittelt werden, wobei es sich um den Privatermittler Frank Kwiatowski handelt. Sein letzter Kunde war ein hohes Tier, das mit einem Sex-Video erpresst wurde. Der Verdacht erhärtet sich, dass die Geldübergabe schiefgelaufen sein muss. Doch auch Franks Assistentin Kerry hätte ein Motiv für den Mord an ihrem Boss... Brennan und Booth sind sehr stolz auf ihre Tochter - bis sie der Verdacht beschleicht, dass ihr Zeugnis eventuell gefälscht sein könnte. Schauspieler: Emily Deschanel (Temperance Brennan) David Boreanaz (Seeley Booth) T.J. Thyne (Jack Hodgins) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Camille Saroyan) John Boyd (James Aubrey) Brian Klugman (Dr. Oliver Wells) Originaltitel: Bones Regie: Silver Tree Drehbuch: Joe Hortua Kamera: Robert Reed Altman Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 16