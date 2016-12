RTL NITRO 00:50 bis 02:45 Actionfilm Sahara - Abenteuer in der Wüste GB, E, D, USA 2005 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Als der Schatzsucher und Forscher Dirk Pitt endlich die Chance erhält, ein seit dem amerikanischen Bürgerkrieg vermisstes Kriegsschiff mit sagenumwobener Fracht aufzuspüren, stürzt er sich in kurzerhand in das Abenteuer seines Lebens. Zusammen mit seinem langjährigen Partner Al Giordino führt ihn die Reise nach Mali, wo er zunächst durch die attraktive Ärztin Dr. Eva Rojas auf eine mysteriöse Epidemie aufmerksam gemacht wird, die sich durch vergiftete Wasserquellen zu übertragen scheint. Schon bald sieht sich das Trio bei seiner Suche nach den Ursachen an allen Fronten von waffenstarrenden Schergen bedroht, denen sie nur durch ebenso halsbrecherische wie gewitzte Manöver per Motorboot, Panzerfahrzeug oder gar per Kamel entwischen können. Bestätigt sich der Verdacht, dass der kaltschnäuzige Tycoon Yves Massarde und der skrupellose afrikanische General Kazim hinter den Angriffen stecken? Und kann Pitt auf rechtzeitige Hilfe durch seinen Expeditionsleiter hoffen, den kauzigen Ex-Navy-Admiral Sandecker? Erst der Showdown unter der gleißenden Sonne der Sahara wird die Wahrheit ans Licht bringen - ganz zu schweigen von einer Entdeckung, die sich wohl auch Pitt in seinen kühnsten Träumen nicht so spektakulär ausgemalt hätte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew McConaughey (Dirk Pitt) Penélope Cruz (Eva Rojas) Steve Zahn (Al Giordino) William H. Macy (Admiral Jim Sandecker) Rainn Wilson (Rudi Gunn) Delroy Lindo (Carl) Lambert Wilson (Yves Massarde) Originaltitel: Sahara Regie: Breck Eisner Drehbuch: Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, John C. Richards, James V. Hart Kamera: Seamus McGarvey Musik: Clint Mansell Altersempfehlung: ab 12