RTL NITRO 22:35 bis 00:50 Actionfilm Wild Christmas USA 2000 HDTV

Kurz vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis kommt Nick Cassidy bei einem blutigen Häftlingskrawall ums Leben. Sein Zellenkumpan Rudy nutzt die Gelegenheit und mogelt sich als "Nick" in die Freiheit. Wenn Rudy jedoch geahnt hätte, in welche Schwierigkeiten er danach geraten würde, hätte er dies sein lassen und sich auch nie auf eine Affäre mit Nicks Briefbekanntschaft Ashley eingelassen. Denn Ashleys Bruder Gabriel taucht überraschend auf und zwingt 'Nick', bei einem Raubüberfall auf ein Spielcasino mitzumachen. Rudy sitzt mit einem Mal gehörig in der Klemme und muss wohl oder übel das Spiel weiterspielen, um nicht kaltblütig erschossen zu werden. Die Einzige, auf deren Hilfe Rudy noch zählen kann, ist Ashley.

Bildergalerie

Schauspieler:
Ben Affleck (Rudy Duncan)
Gary Sinise (Gabriel)
Charlize Theron (Ashley)
Dennis Farina (Jack Bangs)
James Frain (Nick)
Clarence Williams III (Merlin)
Danny Trejo (Jumpy)

Originaltitel: Reindeer Games
Regie: John Frankenheimer
Drehbuch: Ehren Kruger
Kamera: Alan Caso
Musik: Alan Silvestri
Altersempfehlung: ab 16