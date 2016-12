RTL NITRO 07:35 bis 08:20 Krimiserie Law & Order Das Geheimnis von Dargerville USA 2008 HDTV Live TV Merken Will Timmons, der mit einer Kirchengruppe aus der Kleinstadt Dargerville nach New York City gefahren ist, wird in einer Gasse erschossen. Lupo und Bernard finden heraus, dass Dianne Cary, die in einem Blumenladen in der Nähe arbeitet, ebenfalls aus Dargerville stammt. Als sich herausstellt, dass Timmons Dianne vor Jahren vergewaltigt hat, halten die Ermittler sie natürlich für die Tatverdächtige. Doch Dianne bestreitet glaubwürdig, den Mord begangen zu haben. Um Licht ins Dunkel zu bringen, fahren Lupo und Bernard nach Dargerville. Dort erfahren sie, dass Timmons, ein ehemaliger Junkie, wegen der Vergewaltigung festgenommen, dann aber wieder freigelassen wurde. Akten über den Fall können die Ermittler jedoch nicht mehr auffinden. Doch Deputy Linz, der vor Jahren Diannes Aussage aufgenommen hat, sagt, er habe ihr damals Unterricht in Selbstverteidigung und Schießen gegeben und ihr einen Revolver geschenkt. Als man Linz nach New York holen will, damit er vor einer Grand Jury aussagt, greift Dargervilles Sheriff Burkhart ein und verhindert dies. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cuttner) Clancy Brown (Sheriff John Burkhart) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: William N. Fordes, Matthew McGough Kamera: William Klayer Musik: Mike Post

