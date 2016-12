VOX 20:15 bis 21:45 Show Geschickt eingefädelt - Wer näht am besten? D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Finale haben sich drei Titelanwärter gegen die übrigen Konkurrenten durchgesetzt. Nun gilt es, unter dem Motto "Der große Auftritt" den Models ein schickes Abendkleid auf den Leib zu schneidern. Welches Kleid sitzt am besten, schlägt keine unerwünschten Falten und überzeugt die kritischen Juroren? Wer wird am Ende der beste Hobbyschneider des Landes - wer näht am besten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Maria Kretschmer Gäste: Gäste: Inge Szoltysik-Sparrer (Bundesvorsitzende des Maßschneiderhandwerks) Originaltitel: Geschickt eingefädelt - Wer näht am besten?