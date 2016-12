VOX 14:00 bis 15:00 Dokusoap Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn? Isante vs. Leila D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Drittklässlerin Geraldine aus Konstanz am Bodensee ist für ihr Alter schon sehr selbstständig: Sie kocht, backt und bügelt sogar. Sie fährt seit einem halben Jahr mit dem Fahrrad alleine in die Schule. Für Mutter Isante (44) der Beweis dafür, dass ihre Erziehung die richtige ist. In Stuttgart erzieht Leila (42) ihre Tochter Pia, die ebenfalls in die dritte Klasse geht, hingegen sehr streng: Die Zahnärztin hat sogar ihren Job aufgegeben, um immer für den Nachwuchs da sein zu können. Sie chauffiert ihre beiden Kinder überall hin und hält alle potentiellen Gefahren von ihnen fern. Beide Mütter wollen nur das Beste für ihren Nachwuchs, doch wer von beiden erzieht besser? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn?