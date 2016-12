SWR 23:00 bis 23:30 Show Lars Reichow - Heimatabend D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Mainzer Kabarettist Lars Reichow präsentiert ein neues Programm mit einer bunten Mischung aus urigen, lustigen und schrägen Parodien. Er hat dem "Mainzer Volk" aufs Maul geschaut und lässt seine "Mainzer" reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist: den Kardinal und den Putzteufel, den Parvenü und den Handwerker, den Weinfreund, den jungen Wilden, den Politiker. Alle sind Mainzer - und zugleich wie wir alle. Ihre Verschrobenheit ist zum Lachen, und wegen ihrer liebenswerten Züge schließen wir sie ins Herz. Reichow spielt sein Mainzer Panoptikum in einer "Weinkneipe" vor Publikum. Besonderes Bonbon der Performance: Über Einspielfilme treten eine Reihe seiner Helden auch an den authentischen Schauplätzen auf - am Rhein, in der Kirche, in der Neustadt - in Mainz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lars Reichow - Heimatabend