SWR 20:15 bis 21:00 Magazin Marktcheck Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Taschendiebstahl - die perfiden Tricks der Diebe / Verkäufer-Masche - unterwegs im Auftrag eines Herstellers / Veggie - nicht immer so gesund wie gedacht / Handy-Reparatur - wo klappt's gut und günstig? / Gutschein - wenn das Reisebüro nichts mehr einlösen will / Klingen schärfen - funktionieren die Internet-Tipps? D 2016 2016-12-13 22:02 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken * Taschendiebstahl - Die perfiden Tricks der Diebe In der Weihnachtszeit registriert die Polizei rund ein Viertel mehr Taschendiebstähle als sonst. Mit raffinierten Tricks und ausgefeilter Technik gehen die Diebe immer dreister vor. Da sich viele Passanten und Weihnachtsmarktbesucher sicher fühlen, wenn sie das Portemonnaie in der Jackeninnentasche haben, haben Verbrecher leichtes Spiel. Mit einem Trickdieb geht "Marktcheck" auf Beutezug in der Mainzer Innenstadt und zeigt, wie man sich schützen kann. * Verkäufer-Masche - Unterwegs im Auftrag eines Herstellers Firmen-Promoter sehen oft aus wie Fach-Verkäufer. In Wahrheit machen sie jedoch Werbung für ein bestimmtes Produkt, ohne dass Kunden etwas davon merken. "Marktcheck" Reporter Julian Gräfe entdeckt in Elektronikmärkten und Kaufhäusern zahlreiche Promoter. Schließlich wird er selbst als Firmen-Promoter aktiv und ist erstaunt, wie einfach er Kunden überzeugen kann. Insider geben Auskunft über die Geschäftspraktiken der Unternehmen. "Marktcheck" klärt auf. * Veggie - Nicht immer so gesund wie gedacht Bei 7,8 Millionen Vegetariern und Veganern in Deutschland ist das entsprechende Angebot in den Supermärkten groß. Es reicht vom veganen Brotaufstrich über Sojaschnitzel bis zur vollwertigen Mahlzeit. Wie gut und gesund sind diese Lebensmittel? Untersuchungen von "Stiftung Warentest" und "Öko-Test" zeigen: Viele Hersteller setzen auf künstliche Inhaltsstoffe, um den Geschmack zu verstärken. Ein Ernährungsexperte erklärt, warum vegetarische und vegane Produkte oft Dickmacher sind. * Handy-Reparatur - Wo klappt's gut und günstig? Wenn das Smartphone auf den Boden fällt, ist ein gesprungenes Display oft das kleinste Übel. Wohin wendet man sich in einem solchen Schadensfall? Wer repariert gut und tatsächlich günstig? Wie viel sollte eine Handy-Reparatur kosten und wie gut ist die Technikkenntnis der Fachkräfte vor Ort? "Marktcheck" macht den Test. * Gutschein - Wenn das Reisebüro nichts mehr einlösen will Ein Gutschein kann zur Weihnachtszeit ein passendes Geschenk sein. Vielen Verbrauchern missfallen jedoch die oft kurzen Gültigkeitszeiträume und andere Beschränkungen im Kleingedruckten der Anbieter. Eine "Marktcheck"-Zuschauerin wollte einen bereits bezahlten Reisegutschein einlösen. Doch das Reisebüro verweigert die Annahme. Ein Fall für Reporter Axel Sonneborn. * Klingen schärfen - Funktionieren die Internet-Tipps? Wie lassen sich Klingen stumpfer Messer einfach und schnell schärfen? Das Internet bietet dazu reichlich Tipps. "Marktcheck" probiert verschiedene Methoden aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hendrike Brenninkmeyer Originaltitel: Marktcheck