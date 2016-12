Sat.1 04:45 bis 05:30 Dokusoap Die Ruhrpottwache D 2016 16:9 HDTV Merken Die Polizeibeamten werden wegen Ruhestörung zu einer Party gerufen. Doch plötzlich geht es um Leben oder Tod! Eine der Partybesucherinnen hat eine gefährliche Drogenkombination zu sich genommen und muss sofort ins Krankenhaus. Wer hat ihr die giftige Mixtur verabreicht? - Eine junge Frau ist in großer Sorge um ihre beste Freundin. Sie ist seit Tagen nicht zu erreichen und in ihrer Wohnung fand die junge Frau Spuren eines Kampfes! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Ruhrpottwache

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 495 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 225 Min. Die Ruhrpottwache

Dokusoap

Sat.1 04:45 bis 05:30

Seit 30 Min. hallo deutschland

Magazin

ZDF 04:55 bis 05:30

Seit 20 Min.