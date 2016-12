Sat.1 01:45 bis 02:35 Reportage Auf Streife - Berlin D 2016 16:9 HDTV Merken In einer Imbissbude streiten sich drei Berliner mit einem Touristenpaar. Die Polizisten schlichten und die Berliner laden die Besucherr als Wiedergutmachung zu einer Party ein. Allerdings mit bösen Hintergedanken. - In einer Fabrik wurde ein Arbeiter schwer verletzt, weil ein Kollege sich offenbar fahrlässig verhalten hat. Die Ermittlungen legen kurzzeitig nahe, dass die Tat aus Absicht geschah, doch dann taucht ein neues Puzzleteil auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Berlin