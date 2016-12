Sat.1 23:10 bis 00:10 Magazin Focus TV - Reportage Nicht nur sauber, sondern rein! - Deutschland im Putzfieber D 2016 16:9 HDTV Merken Es wird wohl nirgendwo auf der Welt so viel geschrubbt, gewischt und gewienert wie in Deutschland. 600.000 professionelle Gebäudereiniger arbeiten hierzulande, und 2016 wurden Putzmittel für rund fünf Milliarden Euro verkauft. "Focus TV - Reportage" begleitete Wisch-Laien und Putz-Profis und findet heraus, ob Saugroboter tatsächlich eine gute Alternative zum Staubsauger sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Fischer-Fabian Originaltitel: Focus TV - Reportage