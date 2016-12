WDR 14:00 bis 14:30 Magazin Servicezeit Retouren: was passiert mit den zurückgegebenen Sachen? D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Passt nicht, gefällt nicht, zurück damit! Und dann? Waren-Retouren sind zu schade für den Müll, aber zu ausgepackt, um sie ganz normal weiterzuverkaufen. Wir zeigen, was sich Unternehmen einfallen lassen, damit die Ware eine zweite Chance bekommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Yvonne Willicks Originaltitel: Servicezeit