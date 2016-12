WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Elefantenbaby Ludwig ist sauer D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Im Damhirschgelände besteht Fluchtgefahr wegen zufrierender Wassergräben - eine echte Herausforderung für das Techniker-Trio. Warum die Abruzzen-Gämsen friedlich sind und man sich bei den Murmeltieren die Haxen brechen kann? Die seltenen Bankiva-Hühner leben frei im Dschungelzelt; was ist los, wenn plötzlich eine Henne verschwunden ist? Und weshalb ist auf einmal Elefantenbaby Ludwig sauer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

