n-tv 04:35 bis 05:15 Dokumentation Stalin - Der Diktator in Farbe F 2014 2016-12-15 01:50 16:9 Merken Josef Stalin, Diktator der Sowjetunion, ist mit Sicherheit einer der umstrittensten Politiker. Über fünf Millionen Russen nahmen nach seinem Tod am 9. März 1953 an seiner Trauerfeier in Moskau teil. Wie entstand der Personenkult um den Diktator, der für den Tod von über 20 Millionen Menschen verantwortlich gemacht wird? Dank aufwendig nachkoloriertem und teilweise bislang unbekanntem Archivmaterial erzählt die Dokumentation die Geschichte eines Mannes, der durch gezielten Terror seine Macht sicherte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stalin in Color

