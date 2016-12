n-tv 17:05 bis 18:00 Dokumentation Die Gebrauchtwagenjäger D 16:9 HDTV Live TV Merken Die Autoprofis suchen einen Maserati Quattroporte für Unternehmer Klaus. Norbert Heistercamp und Torsten Knippertz checken verschiedene Versionen des 400 PS Boliden - Luxus für kleines Geld oder Fehler in vielen Teilen? In Sachen Oldtimern sehen sich die beiden ein 1985er Rolls Royce Corniche Cabriolet an. Die Fahrzeuge gelten als extrem wertstabil, die Ersatzteillage ist ordentlich und die Verarbeitung meist hervorragend. Dennoch sollte man aufpassen damit aus dem Traumauto nicht ein Euro-Grab wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Gebrauchtwagenjäger

