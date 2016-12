Nick 04:55 bis 05:15 Comedyserie Instant Mom Musizieren und andere Talente USA 2013 Merken Stephanie will ihre Bindung zu den Kindern stärken und nutzt dazu ihre Liebe zur Musik. Als sie die Kinder zwingt, gegen ihren Willen ein Instrument zu spielen, wird Stephanie eine sehr peinliche und öffentliche Lektion in Sachen Erziehungsfragen erteilt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tia Mowry-Hardrict (Stephanie Phillips) Michael Boatman (Charlie Phillips) Sheryl Lee Ralph (Maggie Turner) Sydney Park (Gabby Phillips) Tylen Jacob Williams (James Phillips) Damarr Calhoun (Aaron Phillips) Jim J. Mundy (Choir Member) Originaltitel: Instant Mom Regie: John Fortenberry Drehbuch: Annie Levine, Jonathan Emerson, Howard Michael Gould, Jessica Butler, Warren Bell Musik: David Wilde Altersempfehlung: ab 12

