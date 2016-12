Nick 16:50 bis 17:10 Trickserie Die fantastische Welt von Gumball Die Liebe USA, IRL, D, GB 2016 Merken Gumball ist zu der Überzeugung gelangt, dass Penny ihn nicht mehr so sehr liebt wie am Anfang ihrer Beziehung. Aus diesem Grund will er ihr in Erinnerung rufen, wie viele schöne und romantische Stunden sie bislang gemeinsam erlebt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Amazing World of Gumball Drehbuch: Tobi Wilson Altersempfehlung: ab 6

