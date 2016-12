RTL Passion 16:20 bis 17:10 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Kampf um die Kinder D 2004 2016-12-13 00:35 Merken Britta schaltet mit Hilfe von David das Jugendamt ein, um Hendrik das Sorgerecht für die Kinder abnehmen zu lassen. Hendrik kann jedoch Brittas Vorhaben vereiteln. Er ahnt allerdings nicht, dass er damit genau dass heraufbeschwört, was er zu verhindern versuchte. Uschi fühlt sich völlig sicher, als Kaltenbach auf einer Überprüfung ihrer Haftunterbrechung besteht. Als dann aber das Ergebnis der Untersuchung vorliegt, verändert sich Uschis Leben mit einem Schlag. Nancy kehrt aus der Diätklinik zurück und will ausgerechnet in der Küche arbeiten. Während die Frauen ihr nicht zutrauen, den süßen Versuchungen zu widerstehen, stärkt Wilhelmina Nancys Selbstbewusstsein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Rolf Wellingerhof Drehbuch: Henning Köhn, Uschi Hofmann, Inka Thelen, Martina Müller, Malte, Malte Otten, Christa Reeh Musik: Karim Sebastian Elias

