RTL Passion 13:55 bis 14:20 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-12-13

Letztendlich müssen Cécile und Leonard die Heimfahrt antreten. Cécile sieht dem abfahrenden Leonard hinterher und wird von Johannes angerufen, der sich nach dem Stress in der Holding auf ihre Rückkehr freut. Doch sie bringt es nicht fertig, das Schloss zu betreten. Aufgewühlt sucht sie Leonard auf und verkündet ihm, Johannes endlich von ihrer Liebe zu erzählen. Doch der macht ihr klar, dass dies Johannes zerstören würde. Als Cécile dann liebevoll von ihrem Ehemann empfangen wird, kommt sie ins Wanken. Kann sie ihn mit der Wahrheit konfrontieren? Als Coco erfährt, dass Robin für einige Zeit zu einem Auslandssemester nach Mexiko will, unterdrückt sie ihre aufkommende Wehmut. Nachdem sie eher zufällig durch Andi motiviert wird, zu ihren Gefühlen für Robin zu stehen, sucht sie das Gespräch mit ihm, der aber nur angenervt erklärt, dass ihn nichts in der WG zurückhalte. Als beide auf einer Landstraße nach einer Tankstelle suchen, um Benzin für das liegen gebliebene Auto zu bekommen, gesteht Coco Robin ihre Liebe. Ihr 18. Geburtstag beginnt für beide Zwillinge traurig. Andi hat sich derweil entschieden, Janas Rat zu beherzigen, um Nico sein Lied als Geburtstagsgeschenk aufzunehmen. Obwohl Nico ihn vorher geschnitten hat, bittet Andi Elke Käppler, ihr sein Geschenk zu überbringen. Wird sie es annehmen?

Originaltitel: Verbotene Liebe Classics