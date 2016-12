RTL Passion 11:05 bis 11:50 Serien Providence Flirt-Alarm! USA 2001 2016-12-17 01:10 Merken Damit Sydney endlich mal wieder unter Leute kommt, rät ihr ihre Psychologin zu einem Speed Date, bei dem man an einem Abend 20 Männer kennen lernt. Zunächst zögert Sydney, doch schließlich lässt sie sich von Joanie überreden. Im Gegenzug will Joanie an einer "Blind Date" Show teilnehmen. Am Abend des Speed Dates amüsiert Sydney sich dann zwar prächtig mit ihren Verabredungen, doch "der Richtige" ist natürlich nicht dabei. Unterdessen trifft Joanie auf ihr Blind Date, einen gewissen Brian aus Texas, der auf Joanie nicht wenig Eindruck macht. Schon bald zeigt Brian jedoch sein wahres Gesicht: Er fasst Joanie überall an, springt splitternackt zu ihr in den Pool und benimmt sich auch sonst ziemlich daneben. Joanie ist froh, als der Abend vorbei ist und sie nach Hause kommt. Dort erlebt sie eine Überraschung: Phil, der in der Zwischenzeit auf Hannah aufgepasst hat, hat das Haus gemütlich hergerichtet. Ein Feuer prasselt im Kamin, der Weihnachtsschmuck hängt, und auch die Mistelzweige hat Phil nicht vergessen. Auch in der Reha Klinik hat Phil sich mächtig ins Zeug gelegt und einen Tanzkurs eingeführt. Jim hat die sympathische Meredith als Partnerin, doch jedes Mal, wenn er tanzen soll, täuscht er Kopfschmerzen vor und geht nach Hause. Meredith ist enttäuscht, weil sie glaubt, dass Jim sie nicht mag. Doch seiner Praxisvertretung Sam vertraut Jim den eigentlichen Grund an: Er kann nicht tanzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Maria Pitillo (Tina) Jack Coleman (Larry) Dane Northcutt (Brian) Roger Lodge (Himself) Originaltitel: Providence Regie: Michael Fresco Drehbuch: Elle Triedman, John Masius