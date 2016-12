RTL Passion 08:05 bis 08:55 Jugendserie Anne auf Green Gables - Das Leben geht weiter CDN 2000 2016-12-13 01:25 Merken Nachdem Anne im Hopetown-Waisenhaus in Halifax unterrichtete, kehrt sie das erste Mal nach Marillas Tod nach Avonlea zurück. Sie stellt fest, dass ihr Verlobter Gilbert Blythe eine Leitungsstelle im renommiertesten Krankenhaus in New York angenommen hat, wo er auch studierte. Gilbert überzeugt Anne, ihn dorthin zu begleiten. In ihrer neuen Position als Nachwuchsredakteurin bei Winfield Publishing findet Anne heraus, dass der amerikanische Schriftsteller Jack Garrison jr. ihr Manuskript geklaut hat. Sie ist enttäuscht und desillusioniert. Gilbert wird durch die Arbeitsweise in einem großen Krankenhaus immer frustrierter. Sie entscheiden sich, New York zu verlassen und nach Avonlea zurückzugehen, wo sie heiraten möchten. Nach ihrer Rückkehr finden sich Anne und Gilbert in einer Welt wieder, die vom Krieg bestimmt wird. Gilbert kündigt an, als Militärarzt arbeiten zu wollen. Vor Gilberts Abschied heiraten sie und veranstalten eine kleine Hochzeitsfeier. Schon bald bekommt Anne die Nachricht, dass Gilbert als vermisst gilt. Da sie ihn nicht aufgeben will, macht sich Anne auf die Suche nach ihrem Ehemann. Sie überquert den Atlantik und die Schlachtfelder des 1. Weltkrieges, um die Liebe ihres Lebens zu finden. Es kommt zu einer bizarren Schicksalswende, als Anne in Frankreich auf Jack Garrison jr. trifft, der als Kriegsberichterstatter arbeitet. Jack reist mit einer jungen Französin, Colette, und ihrem neugeborenen Sohn Dominic. Als Jack als Spion in den Untergrund geht und Colette durch einen Angriff auf das Feldkrankenhaus stirbt, verspricht Anne sich um Dominic zu kümmern. Schließlich trifft Anne Gilbert wieder, als er aus dem Kriegsgefangenenlager entlassen wird. Zusammen versuchen sie Jack zu finden, aber er ist im Krieg gefallen. Nach der Rückkehr auf Prince Edward Island adoptieren sie Dominic. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Megan Follows (Anne Shirley Blythe) Jonathan Crombie (Gilbert Blythe) Schuyler Grant (Diana Barry Wright) Greg Spottiswood (Fred Wright) Janet-Laine Green (Maud Montrose) Shannon Lawson (Elsie James) Victoria Snow (Margaret Bush) Originaltitel: Anne of Green Gables: The Continuing Story Regie: Stefan Scaini Drehbuch: Laurie Pearson, Kevin Sullivan Kamera: Robert Saad Musik: Peter Breiner

