kabel eins 04:35 bis 05:15 Actionserie Human Target Christopher Chance USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Lagerhaus, in dem das Büro des Teams ist, wird von maskierten Männern überfallen. Chance, Winston und Guerrero werden gefesselt und von einem Fremden verhört. Der Unbekannte behauptet, Chance vor Jahren damit beauftragt zu haben, die attraktive Katherine Walters zu eliminieren. Sie war Zeugin in einem Mordfall, bei dem es um ein mysteriöses Buch ging, das der Fremde unbedingt haben wollte. Doch Chance hat sich damals von seinem alten Boss abgewendet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Valley (Christopher Chance) Chi McBride (Winston) Jackie Earle Haley (Guerrero) Lee Majors (Christopher Chance) Amy Acker (Katherine Walters) Timothy Omundson (Interrogator) Armand Assante (Joubert) Originaltitel: Human Target Regie: Steve Boyum Drehbuch: Jonathan E. Steinberg, Robbie Thompson Kamera: Robert McLachlan, Rob McLachlan Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 495 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 225 Min. Die Ruhrpottwache

Dokusoap

Sat.1 04:45 bis 05:30

Seit 30 Min. hallo deutschland

Magazin

ZDF 04:55 bis 05:30

Seit 20 Min.