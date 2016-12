kabel eins 20:15 bis 22:15 Dokumentation Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur - Weihnachts-Spezial D 2016 16:9 HDTV Merken Weihnachten, die Zeit der Menschlichkeit und der Besinnlichkeit - oder? Gerade jetzt lauert die Abzocke überall! Peter Giesel ist in der Vorweihnachtszeit in Deutschland unterwegs und nimmt große und kleine Betrügereien ins Visier. Mit Hilfe seines Teams entlarvt er Nepp und Gaunereien - und zeigt, wo und wie uns zur besinnlichsten Zeit das Geld aus der Tasche gezogen wird. Mit versteckten Kameras deckt Giesel die Tricks der Gauner auf und konfrontiert die Betrüger anschließend. Weihnachten, die Zeit der Menschlichkeit und der Besinnlichkeit - oder? Gerade jetzt lauert die Abzocke überall! Peter Giesel ist in der Vorweihnachtszeit in Deutschland unterwegs und nimmt große und kleine Betrügereien ins Visier. Mit Hilfe seines Teams entlarvt er Nepp und Gaunereien - und zeigt, wo und wie uns zur besinnlichsten Zeit das Geld aus der Tasche gezogen wird. Zu keiner Jahreszeit ist unsere Spendenbereitschaft so groß wie jetzt - und über viele Kanäle wird man zum Spenden gebeten. Natürlich sind auch schwarze Schafe unter den Spendensammlern. Peter Giesel nimmt das miese Geschäft mit dem Mitleid ins Visier. Er und sein Team sind den falschen Spendensammlern auf der Spur. Und auch auf Weihnachtsmärkten selbst kriegt man einiges geboten: Peter Giesel findet nicht nur fieses Essen und schlechten Glühwein und überteuerte Städtetouren. Das dichte Gedränge ist ein wahres Eldorado für Taschendiebe. Doch dieses Jahr haben die dreisten Langfinger die Rechnung ohne Peter Giesel und sein Team gemacht. Mit versteckten Kameras deckt er die Tricks der Gauner auf und konfrontiert die Betrüger anschließend. Wenn es Not tut, holt er sogar die Polizei zur Hilfe, um kriminelle Machenschaften sofort abzustellen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Giesel Originaltitel: Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur - Weihnachts-Spezial