kabel eins 13:55 bis 14:50 Krimiserie Navy CIS Die kleine Schwester USA 2006 2016-12-14 08:30 16:9 HDTV McGees Schwester Sarah taucht eines Nachts bei ihm auf und sagt, dass sie eventuell einen Menschen umgebracht hat, sich aber nicht mehr erinnern kann. McGee meldet sich krank und will seiner Schwester helfen. Am nächsten Tag bekommt er zufällig mit, wie Gibbs und sein Team Jeff Petty, Sarahs Ex-Freund, tot vom Campus bergen. Die Beweislage wird so erdrückend, dass McGee Sarah schliesslich zum NCIS bringt, um Licht ins Dunkel zu bringen ... Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Troian Bellisario (Sarah McGee) Lauren Holly (Jenny Shepard) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: Jon L. Kunkel Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16