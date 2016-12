kabel eins 10:15 bis 11:10 Krimiserie Castle Stillstand USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als Beckett und ihr Team einen Bombenleger festnehmen wollen, gerät die Beamtin in Lebensgefahr: In der Wohnung des Attentäters aktiviert sie versehentlich einen Sprengsatz, als sie auf einen versteckten Auslöser tritt. Falls Beckett sich nun bewegt, fliegt um sie herum alles in die Luft. Castle steht ihr zur Seite und versucht, sie mit gemeinsamen Erinnerungen von der Situation abzulenken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Det. Javier Esposito) Seamus Dever (Det.Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Rob Hanning Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 6

