kabel eins 07:25 bis 08:25 Krimiserie Quincy Kreuzfahrt in den Tod (1) USA 1981 2016-12-14 05:35 16:9 HDTV Merken Der Urlaub, den Gerichtsmediziner Quincy zusammen mit seiner Kollegin Janet an Bord eines Luxusliners verbringt, wird durch den Ausbruch einer rätselhaften, tödlichen Krankheit getrübt. Die Menschen drehen durch und bringen sich selbst um. Nun soll er dem Schiffsarzt helfen, dem geheimnisvollen Erreger auf die Spur zu kommen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Mimi Rogers (Corrina Girard) Diana Muldaur (Dr. Janet Carlyle) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Paul Krasny Drehbuch: Sam Egan Kamera: Frank R. Hale Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 398 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 158 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 158 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 158 Min.