sixx 22:05 bis 23:00 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden In der Hölle USA 2007 2016-12-13 03:50 16:9 Merken Ein 13-jähriges Mädchen verschwindet, nachdem es sich einem Kult angeschlossen hat. Die besorgte Mutter verdächtigt einen Drogendealer aus der Nachbarschaft. Der Sorgerechtsstreit um Elenas Tochter läuft nicht zu ihren Gunsten. Jack macht sich ernste Sorgen um Elenas Sicherheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Eric Close (Martin Fitzgerald) Jsu Garcia (Carlos Aguilar) Originaltitel: Without a Trace Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: David H. Goodman, Jan Nash Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 16