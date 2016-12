sixx 19:20 bis 20:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Sterben ist nicht leicht USA 2010 2016-12-14 12:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Fall, den Teddy betreut, reißt bei Owen alte Wunden auf und schickt ihn zurück an einen Ort, an den er nie mehr zurück wollte: Kim Allan, Bronchialkarzinom im vierten Stadium, hat Teddy gebeten, ihr Sterbehilfe zu leisten. Teddy fragt Owen daraufhin um Hilfe ... Derek steht weiter auf dem Prüfstand als Chefarzt und wird besonders von Webber scharf beäugt. Zunächst ist Webber nicht bereit, ihm Tipps zu geben, aber schließlich erhält Derek eine Chance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Tony Phelan, Joan Rater Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6