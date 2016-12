sixx 11:00 bis 12:00 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Die Zeitschleife USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Webber darf auf Bewährung wieder im Krankenhaus arbeiten, aber nur unter der Bedingung, dass er unter der Aufsicht von Derek arbeitet. Das will Webber aber nicht. Derek versucht, ihn zu überreden, einen letzten Vortrag zu halten, denn er hat den sogenannten Vortragstag wieder eingeführt. Auch Callie und Bailey müssen einen Vortrag halten. Bailey freut sich darauf und ist aufgeregt, Callie muss sich indes übergeben, sobald sie daran denkt, auf einer Bühne zu stehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Katherine Heigl (Dr. Izzie Stevens) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Zoanne Clack Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

