N24 Doku 20:20 bis 21:10 Magazin Welt der Wunder Historische Niederlage der Kreuzfahrer: Was waren die Folgen der Schlacht bei Hattin? Historische Niederlage der Kreuzfahrer: Was waren die Folgen der Schlacht bei Hattin? D 2015 Merken Vor knapp 1.000 Jahren entsteht eine neue Weltordnung. Den Beginn markiert eine erbitterte Schlacht zwischen Christen und Muslimen um die heilige Stadt Jerusalem. Schon damals verfügen die Muslime über technisches Wissen und handwerkliches Geschick, das dem der Europäer weit voraus war. Ausgehend von der Schlacht bei Hattin zeigt "Welt der Wunder" das beeindruckende Wissen der damaligen islamischen Kultur. Außerdem: Wunderwerk der Technik - wie kommt der Schnee nach Dubai? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder