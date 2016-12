N24 Doku 19:40 bis 20:20 Dokumentation Chaos auf Rädern - Rushhour in La Paz CDN 2014 Merken Auf den Straßen der bolivischen Regierungsstadt rauben tausende Busse anderen Verkehrsteilnehmern den Platz. Dabei haben es Fußgänger ohnehin schwer in dem von Bergen geprägten Ort. In La Paz verlaufen die Wege nicht nur kreuz und quer, sondern vor allem auf und ab. Wie bewältigen die Bewohner ihre steilen Alltagsrouten? In "Chaos auf Rädern" wagt sich Andrew Younghusband auf die gefährlichsten Straßen der Welt und testet unterschiedliche Vehikel im rasanten Stadtverkehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Don't Drive Here