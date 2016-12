RTS Un 22:35 bis 00:25 Komödie La proposition USA 2009 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Lorsque Margaret, une très puissante éditrice, est menacée d'être expulsée vers son pays natal, le Canada, elle imagine une solution d'urgence et déclare qu'elle est fiancée à son assistant, le malheureux Andrew, qu'elle exploite et maltraite depuis des années. Celui-ci accepte de participer à la supercherie, mais à ses conditions... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sandra Bullock (Margaret Tate) Ryan Reynolds (Andrew Paxton) Mary Steenburgen (Grace Paxton) Craig T. Nelson (Joe Paxton) Betty White (Grandma Annie) Denis O'Hare (Mr. Gilbertson) Malin Åkerman (Gertrude) Originaltitel: The Proposal Regie: Anne Fletcher Drehbuch: Peter Chiarelli Kamera: Oliver Stapleton Musik: Aaron Zigman