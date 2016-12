RTS Un 20:55 bis 22:35 Sonstiges Joséphine, ange gardien Sur le coeur F, B, CH 2016 Stereo Untertitel Merken Charline, mère de famille et avocate, est habituée à tout gérer. Ne serait-ce que pour pallier aux actions de son mari Marc fervent défenseur des animaux, et aux comportements épidermiques de leurs deux ado, Roxane et Justine. Mais tout vacille lorsqu'elle apprend qu'elle a un cancer du sein... Ne parvenant pas à affronter cette nouvelle, Charline décide de le cacher à sa famille. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Stephan Kopecky