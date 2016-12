Kabel1 Doku 19:30 bis 20:15 Dokumentation Moderne Wunder Fischfang in Alaska USA 2008 2016-12-14 04:40 16:9 HDTV Merken Die Beringsee zwischen Alaska und Sibirien ist das fischreichste Gewässer der Welt. Mit Kapitän Scott Symonds gehen wir in dieser Folge an Bord der "Alaska Ocean", deren Mannschaft unter amerikanischer Flagge Alaska-Seelachs fängt - bis zu 300 Tonnen täglich. Das riesige Schiff ist halb Fischerboot halb schwimmende Fabrik und widersteht den heftigsten arktischen Stürmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels