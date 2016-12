Super RTL 16:45 bis 17:10 Trickserie Scooby-Doo! Astronautennahrung für Aliens USA 2002 Stereo HDTV Merken Die Hobby-Detektive bekommen einen äußerst ungewöhnlichen Auftrag: Sie sollen es mit einem Alien aufnehmen, das im All für Chaos sorgt. Die Zeit ist knapp, denn eine wichtige NASA-Mission droht zu scheitern, wenn Scooby-Doo und seine Freunde keinen Erfolg haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What's New Scooby-Doo? Regie: Swinton O. Scott III Drehbuch: George Doty IV Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:30

Seit 191 Min. Geronimo Stilton

Trickserie

KI.KA 16:50 bis 17:35

Seit 21 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 16 Min. Tagesschau

Nachrichten

Das Erste 17:00 bis 17:15

Seit 11 Min.