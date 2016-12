Super RTL 11:05 bis 11:35 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Bunny à la carte / Porky und die grünen Schuhe / Schluss mit dem Käse / Tweety Ahoi USA 1941-1955 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: In Paris läuft Bugs Bunny zwei Köchen in die Arme, die ihn am liebsten sofort in den Kochtopf werfen wollen. Klare Sache, dass Bugs sich das nicht so einfach gefallen lässt. 2. Geschichte: Schweinchen Dick wird auf einer Reise von einem Unwetter überrascht und such Uterschlupf in einem alten Schloss. Anstatt einer ruhigen Nacht erwarten ihn im Schloss allerdings einige mysteriöse Begebenheiten. 3. Geschichte: Die zwei Mäuse Hubie und Bertie wollen ihrem Leben ein Ende setzen. Sie suchen eine Katze in der Nachbarschaft auf und wollen von ihr gefressen werden. Allerdings scheint ausgerechnet diese Katze keinen Appetit auf Mäuse zu haben und weigert sich vehement die Beiden zu verspeisen. 4. Geschichte: Tweety macht eine Kreuzfahrt und ist selbst auf hoher See nicht sicher vor seinem Erzfeind. Sylvester schleicht sich ebenfalls auf das Schiff und die Beiden liefern sich eine wilde Verfolgungsjagd. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6

