Super RTL 05:00 bis 05:10 Trickserie Zeo Folge: 76 Das Bootsrennen F 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Zeo findet in Opas Werkstatt ein kleines Segelboot, mit dem früher sein Vater gespielt hat. Seine Kusine gibt damit an, dass sie auch ein Boot hat, aber ein viel schnelleres mit Fernbedienung. Als die beiden am Meer ein Rennen veranstalten, gewinnt aber dann doch Zeo. Nun möchte Zinnia auch ein Segelboot haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zou Regie: Olivier Lelardoux