SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:55 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Im Namen der Hoffnung USA 2016 2016-12-13 00:35 16:9 HDTV Kate und Peter Carsons machen eine Kreuzfahrt. Als sie in Casablanca, Marokko an Land gehen, werden sie entführt. Die Entführer verlangen 400.000 Dollar Lösegeld. Jack Garrett und sein Team werden beauftragt, sich um den Fall zu kümmern. Sie finden heraus, dass einer der Tour Guides Geschäfte mit einem Händler im Souk macht, bei dem die Entführten zuletzt gesehen wurden. Doch diese Spur führt ins Leere. Bei der Recherche nach früheren Entführungen von Touristen stösst Monty auf einen Stamm der Tuareg. Jack und sein Team besuchen ein Lager der Tuareg ausserhalb von Casablanca. Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Wendy Phillips (Kate Carson) Tony Pasqualini (Peter Carson) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Alec Smight Drehbuch: Matthew Lau Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12