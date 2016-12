SAT.1 Emotions 02:00 bis 02:40 Krimiserie Criminal Minds Die rote Tür USA 2016 2016-12-18 18:45 16:9 HDTV Merken Savannah wird vor dem Krankenhaus angeschossen. Die Klinik verständigt sofort die BAU, die schnellstmöglich vor Ort ist und mit den Ermittlungen beginnt - allerdings ohne Morgan: Hotch hat ihn dazu verdonnert, die Füße stillzuhalten. Doch als herauskommt, dass Chazz Montolo hinter dem Attentat steckt, nimmt Morgan die Sache selbst in die Hand und fällt in die Hände des Gangsters, der ihn für den Tod seines Sohnes verantwortlich macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Ana Dela Cruz (Nurse West) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Matthew Gray Gubler Drehbuch: Erica Messer, Kirsten Vangsness Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12