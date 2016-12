SAT.1 Emotions 23:10 bis 23:50 Krimiserie Hannibal Höhere Gewalt USA 2014 2016-12-13 03:25 16:9 HDTV Merken Die Kriminal-Journalistin Freddie Lounds berichtet Will Graham, dass sie Hannibal weiter auf den Fersen ist. Und nicht nur das: Inzwischen glaubt sie, dass Will mit seinem verrückten Kollegen unter einer Decke steckt. Hannibal lauert der Reporterin daraufhin in ihrer Wohnung auf und versucht, die Sache auf seine Weise ein für alle Mal zu klären. Doch Freddie Lounds setzt ihre Recherche in der Zwischenzeit bei Wills Haus in Wolf Trap fort ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dancy (Will Graham) Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter) Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Scott Thompson (Jimmy Price) Aaron Abrams (Brian Zeller) Michael Pitt (Mason Verger) Originaltitel: Hannibal Regie: Vincenzo Natali Drehbuch: Steve Lightfoot, Bryan Fuller, Thomas Harris Kamera: James Hawkinson Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 16