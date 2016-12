SAT.1 Emotions 22:25 bis 23:10 Krimiserie Criminal Minds Wir kennen uns aus London USA 2016 2016-12-13 02:40 16:9 HDTV Merken Prentiss, die inzwischen für Interpol arbeitet, wendet sich an Hotch: Sie bittet ihn um Unterstützung bei der Verfolgung eines Serienkillers, der auf internationaler Bühne berühmte Morde nachahmt. Aktuell hat er in New York eine Tat des Son of Sam imitiert. Als er einen weiteren Mord in der Stadt begeht, entwischt er den Agenten nur knapp. Sie finden allerdings heraus, dass das nächste Ziel des Narzissten Chicago sein muss, da dort besonders viele Serienmörder aktiv waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Paget Brewster (Emily Prentiss) Ryan Caldwell (Michael Lee Peterson) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16

