SAT.1 Emotions 19:30 bis 20:15 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 81 D 2010 2016-12-14 10:05 16:9 HDTV Merken Lena wird bewusst, dass die Gefühle zwischen ihr und David ein freundschaftliches Verhältnis unmöglich machen. Zudem werden Davids Schwärmereien für die schöne Felicitas immer stärker. Als Tony erfährt, wo Luca sich aufhält, will er ihn holen. Doch Luca will nichts von ihm wissen, weil Tony ihn belogen hat. Rafael flüchtet aus dem Schloss, wobei er der Polizei in die Hände läuft. Um keine Konsequenzen zu fürchten, täuscht er eine Amnesie vor ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Ginkel (Lena) Max Alberti (David) Johanna Liebeneiner (Amelie) Jenny Jürgens (Pia) Kostas Sommer (Tony) Janina Flieger (Vanessa) Urs Remond (Rafael) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Lutz von Sicherer Drehbuch: Günter Overmann Kamera: Dario Sedo Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer